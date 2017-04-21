Жозе Моуринью: "По Ибрагимовичу прогноз негативный"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) отметил, что пока не владеет точной информацией о травмах нападающего Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо. По его словам, необходимо дождаться дополнительнго обследования.

- Не думаю, что это легкие травмы, но я всегда предпочитаю подождать, - приводит ВВС слова Моуринью. - Нужно подождать, пока пройдут все тесты, а затем говорить. Не могу этого сделать, потому что я тренер, а не доктор. Но прогноз довольно негативный.

Напомним, в конце второго тайма борьбе за мяч шведский форвард неудачно приземлился на ногу, которая выгнулась в обратную сторону. Футболист был заменен сразу после свистка арбитра на перерыв. Вместо Ибрагимовича на поле вышел Антони Марсьяль.

Nasty, nasty fall for Zlatan Ibrahimovic just before the full-time whistle. #MUFC pic.twitter.com/tFgBW7hOl6 – Jordan Meyer (@Jordan_Meyer1) 20 апреля 2017 г.

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"