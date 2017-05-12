Жозе Моуринью: "Первый сезон в "МЮ" – самый сложный в карьере"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что первый сезон в клубе является самым сложным в его карьере.

– Иногда вы попадаете в большие клубы в трудные моменты, и работа становится сложнее, – цитирует The Telegraph Моуринью. – Существует невидимая работа, но я знаю, что уже сделано и что должно быть сделано в будущем. В этом сезоне я работал тяжелее, чем когда-либо.

Мы выиграли Кубок лиги и Суперкубок Англии. Пока не появились травмы, мы боролись за попадание в четверку. Мы добились того, чего никто не мог добиться раньше: "МЮ" выиграл в первый сезон при новом тренере трофей и попал в финал европейского турнира.

Для "МЮ" возможность выиграть Лигу Европы – это возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Финал – это всегда финал, а Лига Европы – это прекрасное соревнование.

Финал Лиги Европы "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая в Стокгольме и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.