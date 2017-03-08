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Жозе Моуринью: "Не знаю, выйдет ли Мхитарян против "Ростова"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ростова" выразил неуверенность в том, что Генрих Мхитарян выйдет на поле. Матч "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" состоится 10 марта в Ростове-на-Дону в 21.00 по московскому времени.

 
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– Как состояние Мхитаряна?

– Мне все еще сложно поверить, что он выйдет завтра. Я не выбрал состав. Мне надо много о чем подумать перед игрой – например, о том, как играть на таком поле. В Китае мы и "Сити" решили не играть на подобном поле, но похоже, завтра нам придется играть. Это нельзя назвать полем.

– Раз есть риск травм, говорили ли вы с кем-то об этом?

– Я ни с кем не говорил об этом до данного момента. А сейчас я общался с одним джентльменом из УЕФА. Он сказал, что нет никаких проблем для того, чтобы тут играть. Он надеется, что травм не будет.

– Страховка ведь не работает в случае травм? Что можно сделать – перенести матч?

– Не знаю. Я анализировал матчи "Ростова" – этой отличной команды – в прошлых матчах, и во всех прошлых матчах поле казалось мне нормальным. И я сильно удивился тому, что увидел сегодня.

– Можете описать поле? Оно заморожено или что с ним? Как оно выглядит?

– Как в Пекине. Выглядит как земля. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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