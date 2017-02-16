Жозе Моуринью: "Не смотрел "ПСЖ" - "Барселона", я пересматривал "Сент-Этьен" - "Лорьян"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он не следил за матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, так как готовился к поединку против "Сент-Этьена" в 1/16 финала Лиги Европы. Также он отметил, что противостояние братьев Поля и Флорантена Погба принесет неоднозначные чувства их матери.

- Я не видел игру "ПСЖ" - "Барселона". Я пересматривал "Сент-Этьен" - "Лорьян", - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Когда тренируешь такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", то не имеешь права расставлять приоритеты между турнирами - нужно играть во всех и побеждать. Конечно, Лига Европы - не тот турнир, в котором нам хотелось бы выступать, но это вызов, который мы принимаем и уважаем. Дорога к финалу длинная, сейчас только 1/16 финала.

Противостояние братьев Погба? Это судьба. Мы смеялись, когда узнали. Единственный человек, который будет страдать - это их мать. Она предпочла бы ничью сегодня, но в следующий четверг один из братьев будет счастливый, а другой - грустный. Ей невозможно будет сделать выбор между двумя сыновьями. Они оба очень мотивированы и будут противниками на поле.