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Жозе Моуринью: "Не смотрел "ПСЖ" - "Барселона", я пересматривал "Сент-Этьен" - "Лорьян"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он не следил за матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, так как готовился к поединку против "Сент-Этьена" в 1/16 финала Лиги Европы. Также он отметил, что противостояние братьев Поля и Флорантена Погба принесет неоднозначные чувства их матери.

- Я не видел игру "ПСЖ" - "Барселона". Я пересматривал "Сент-Этьен" - "Лорьян", - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. -  Когда тренируешь такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", то не имеешь права расставлять приоритеты между турнирами - нужно играть во всех и побеждать. Конечно, Лига Европы - не тот турнир, в котором нам хотелось бы выступать, но это вызов, который мы принимаем и уважаем. Дорога к финалу длинная, сейчас только 1/16 финала. 

Противостояние братьев Погба? Это судьба. Мы смеялись, когда узнали. Единственный человек, который будет страдать - это их мать. Она предпочла бы ничью сегодня, но в следующий четверг один из братьев будет счастливый, а другой - грустный. Ей невозможно будет сделать выбор между двумя сыновьями. Они оба очень мотивированы и будут противниками на поле.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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