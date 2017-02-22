Жозе Моуринью: "Не люблю дышать дымом, надеюсь, фанаты обойдутся без пиротехники"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью надеется, что фанаты "Сент-Этьена" не будут использовать пиротехнику во время матча 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

- Я играл здесь с "Порту", а позже смотрел матч "Сент-Этьена" против "Лиона", потому что нам предстояло играть с "Лионом" в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Знаю, что стадион обновился перед Euro-2016, и знаю какая атмосфера на нем бывает. Сегодня во время матча будет удивительная атмосфера, но мне не нравится дышать дымом, и не думаю, что игроки любят дышать дымом. Так что, если это возможно, то хотелось бы насладиться атмосферой без него. Надеемся, что это будет очень хороший матч для всех.