Жозе Моуринью: "На таких газонах мы играли в Португалии на любительском уровне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Ростовом" (1:1) в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы снова раскритиковал газон на стадионе "Олимп-2". По словам португальца, он рад тому, что его подопечные смогли справиться со своими задачами на таком поле.

– Помню, в детстве я видел, чтобы в Португалии на таких же газонах проходили матчи на любительском уровне, – приводит Squawka слова Моуринью. – Но мне понравилось то, что мои игроки справились с задачами на таком поле и смиренно боролись за каждый мяч. Если брать в расчет состояние поля, мы показали хорошее выступление.