Жозе Моуринью: "МЮ" выиграл со счетом 3:0, но борьба за выход в 1/8 финала не закончена"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его команде немного повезло в первом тайме матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" (3:0). Также он считает, что пока борьба за выход в следующую стадию не завершена, несмотря на счет.

- Я доволен результатом, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Борьба не закончена, но сегодня мы получили хороший результат. Счет 1:0 к перерыву был не очень заслуженным, нам повезло. Но я был уверен во втором тайме. В раздевалке в перерыве было много шума, потому что у меня было ощущение, что мы не были достаточно сконцентрированы. "Сент-Этьен" играл в свою игру, наслаждаясь нашим отсутствием концентрации. Вторая половина была другой, и нам удалось выиграть. Каждый хочет играть в Лиге чемпионов, но мы играем в Лиге Европы и должны сделать все возможное, чтобы выиграть.