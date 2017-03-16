Жозе Моуринью: "МЮ" сделает все, чтобы пройти "Ростов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что команда готова к игре, несмотря на изнуряющий график поединков. Специалист выразил надежду на то, что болельщики на трибунах будут помогать команде идти вперед.

– Хорошие люди и профессионалы находят в себе силы, энергию, мотивацию и желание делать свою работу, – цитирует клубная пресс-служба Моуринью. – Если тело не готово к испытаниям, нужно быть готовым психологически. Это очень важно, и я думаю, что мои игроки будут готовы. "Олд Траффорд" придаст нам немного энергии, поможет активнее идти вперед.

Лига Европы – серьезный турнир. Когда мы смотрим на потенциальных участников 1/4 финала, мы видим "Рому" и "Лион", "Бешикташ", "Шальке", "Боруссию" М, возможно, "Сельту"... Тяжелый турнир. Мы попробуем сделать все, чтобы стать участниками четвертьфинала.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"