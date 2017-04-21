Жозе Моуринью: "Мы потеряли Ибрагимовича, определенно у нас есть проблемы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что у его команды есть проблемы с составом из-за большого количества травм. В четверг по ходу ответного матча 1/4 финала против "Андерлехта" (2:1) травму колена получил форвард Златан Ибрагимович.

- Байи провел уже шесть матчей подряд, Рохо получил травму, у нас нет Джоунса и Смоллинга, - цитирует BBC Мокринью. - Теперь мы еще лишились Ибрагимовича. Да, у нашей команды определенно есть проблемы.

Напомним, что шведский форвард выпрыгнул за забросом на входе в чужую штрафную и неудачно приземлился в борьбе с соперником при обработке мяча. Правая нога шведа выгнулась неестественным образом. После оказания помощи нападающий покинул поле.

Жуткая травма Ибрагимовича. Как это было