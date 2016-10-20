09:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Мхитаряну нужно вернуться на свой уровень после травмы"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем Лиги Европы с "Фенербахче" отметил, что полузащитник Генрих Мхитарян может выйти на поле. 27-летний хавбек восстановился от травмы и тренировался перед встречей без ограничений.

- Мхитарян был травмирован, и в течение довольно длительного времени не играл, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Сейчас же он тренировался с командой без каких-либо ограничений. Тем не менее не могу подтвердить, сыграет он с "Фенербахче" или нет, но он здоров, и настало время вернуться на должный уровень.

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