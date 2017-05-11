Жозе Моуринью: "Матч с "Сельтой" – самый важный в истории "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с "Сельтой" самым важным в истории клуба. Первая встреча закончилась победой "МЮ" со счетом 1:0.

– Думаю, что с точки зрения мотивации мы равны, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Для "Сельты", как они говорят, это самый важный матч в истории. Мне кажется, что это также самая важная встреча в нашей истории.

Не имеет значения, что было до этого и сколько мы сыграли больших матчей. Значение имеет только следующая игра. Я не думаю, что "Сельта" мечтает о победе больше нас и хочет победить больше нас. Я не думаю, что у них есть преимущество в этом аспекте, не думаю, что между нами есть какая-то разница.

Единственный матч, который важнее ответных игр полуфинала, – это финал. Нам нужно усердно биться.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой" состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.