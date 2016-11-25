02:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Матч с "Фейеноордом" был похож на другие – "МЮ" доминировал с первых минут"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" (4:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил реализацию своих подопечных.

– Этот матч был похож на другие домашние матчи, – приводит ВВС слова Моуринью. – Мы доминировали с первой минуты и создавали моменты. Но на этот раз нам удалось забить. Руни? Люди любят его. Ему нужно получать удовольствие от футбола и делать все возможное. Он именно это и делает. Для команды же сейчас важно одно очко, которое необходимо для того, чтобы выйти в следующий раунд.

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