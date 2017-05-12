Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" выстрадал выход в финал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:1) отметил, что команда не использовала свои шансы в первом поединке (1:0) и усложнила свою задачу. По его словам, игрокам пришлось отдать все силы для выхода в финал. В решающем матче "МЮ" сыграет с "Аяксом".

- В первом матче мы играли лучше, - приводит BT Sport слова Моуринью. - Но мы никогда не убиваем интригу и не используем свои шансы. Соперник был раскрепощен и создал нам проблемы. Мы выстрадали выход в финал. Парни отдали все силы, и я очень рад за них. После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это будет потрясающе.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"