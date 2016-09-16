Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не повезло в игре с "Фейеноордом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. По словам португальского специалиста, его команда пропустила гол в лучший для себя игровой отрезок.

– Нам не повезло, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Соперник забил гол в лучший для нас игровой отрезок. "Манчестер Юнайтед" контролировал ход встречи, но не смог отправить мяч в сетку. Оппонент поразил наши ворота при с единственной контратаки во втором тайме.