Жозе Моуринью: "Мама Погба хочет, чтобы в матче "МЮ" – "Сент-Этьен" была ничья"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" подчеркнул, что полузащитник Поль Погба ждет встречи на поле со своим братом. В составе французского клуба играет защитник Флорантен Погба.

– Да, мы говорили с ним об этом, – приводит пресс-служба "Манчестер Юнайтед" слова Моуринью. – Но в хорошем плане. Думаю, это хорошая выходка судьбы, думаю здесь некоторые проблемы только у мамы Погба, что в принципе нормально. Леди сложно выбрать, даже не просто сложно, а невозможно. От Поля знаю, что мама хочет ничьей в этом матче, но на следующей неделе один сын будет рад, а другой – расстроен. Думаю, им понравится играть друг против друга, Поль весь в ожидании, думаю, что Флорантен – тоже.