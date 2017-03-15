15:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Лига Европы важна для "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что болельщики помогут команде выйти в четвертьфинал. Специалист подчеркнул важность Лиги Европы для "красных дьяволов".

– Этот турнир крайне важен для нашего клуба, – цитирует пресс-служба команды Моуринью. – Именно поэтому у нас такой плотный график, и мы два раза в неделю сражаемся с очень сложными соперниками. Мы хотим выйти в следующий этап Лиги Европы. Думаю, своей поддержкой болельщики прибавят нам энергии, что поможет справиться с ситуацией и выйти в четвертьфинал.

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