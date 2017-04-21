Жозе Моуринью: "Когда потеряем шансы на Лигу чемпионов в чемпионате, бросим все силы на Лигу Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) отметил, что команда должна вести борьбу на всех фронтах. По его словам, "МЮ" будет играть в полную силу в чемпионате до тех пор, пока не потеряет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

- Когда мы потеряем теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат, тогда бросим все свои силы на Лигу Европы, - приводит ВВС слова Моуринью. - Несмотря ни на что, это важный турнир для "МЮ". Нужно выйти в финал. Матч с "Андерлехтом" показал, насколько сложно в Лиге Европы. Трудно будет и в полуфинале.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от "Манчестер Сити" на четыре очка с одним матчем в запасе. Место в Лиге чемпионов получат четыре клуба премьер-лиги. Также "МЮ" может заработать путевку в ЛЧ на следующий сезон, если выиграет Лигу Европы.

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"