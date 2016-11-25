Жозе Моуринью: "Игра Руни и Мхитаряна оставила очень хорошее впечатление"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Фейеноордом" (4:0) отметил, что нападающий Уэйн Руни коказал выдающуюся игру. По словам португальского специалиста, хороший объем работы также продемонстрировал форвард "Красных дьяволов" Генрих Мхитарян.

- Игра Руни оставила очень хорошее впечатление, - приводит goal.com слова Моуринью. - Здорово, что команда смогла забить четыре мяча, три из которых пришлись на второй тайм. Это позволило нам укрепить свои позиции в группе, и теперь для выхода в плей-офф команде достаточно ничьей в заключительном матче на предварительной стадии. Будет очень здорово, если Руни поможет "Манчестер Юнайтед" завоевать трофей, которого пока нет в послужном списке команды.

Также хотел бы отметить Мхитаряна, который проделал большой объем индивидуальной работы. Надеюсь, это старание и качество перейдет на его выступления в чемпионате Англии.

Конкуренция в Лиге Европы - не самая высокая. Но это не означает, что мы не должны стараться. Впереди еще одна игра на групповой стадии и, надеюсь, много матчей плей-офф.