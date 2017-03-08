Жозе Моуринью: "Ибрагимович может играть завтра"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что нападающий Златан Ибрагимович, получивший в Англии трехматчевую дисквалификацию, может сыграть в завтрашней встрече.

- Какова ваша реакция на дисквалификацию Ибрагимовича?

- Нет реакции. Он может играть завтра. Я не комментирую внутрианглийские вопросы.

- Как сдержать Азмуна?

- Я еще даже не знаю, будет ли он завтра играть. У них есть 3-4 атакующих игрока высокого класса. Может? выйдет Полоз, может тот высокий мощный парень, который играл за Казань. У нас трудный соперник - они защищаются в десять человек, всей командой, и очень опасны в контратаке. И любой из атакующих игроков может представлять угрозу.

- Вы вчера раздавали автографы в аэропорту. Делаете ли вы так всегда, или вчера было исключением?

- Я стараюсь делать так всегда, когда мы за рубежом. Я представляю, конечно, и себя, но в гораздо больше степени "Манчестер Юнайтед". И всегда, когда мы за рубежом, надо что-то дать людям. К сожалению, я не могу быть там час, не могу всем дать автограф, но нужно уважать людей, которые приходят встретить или поприветствовать нас. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)