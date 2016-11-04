Жозе Моуринью: "Фенербахче играл финал Лиги чемпионов, "МЮ" – матч предсезонки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Фенербахче" (1:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы посетовал на плохой настрой его команды на эту встречу. По словам Моуринью, "МЮ" не готов психологически.
– Проблемы у нас начались с общего подхода, – приводит BBC слова Моуринью. – Соперник играл финал Лиги чемпионов, мы – матч предсезонки. "Фенербахче" заслуживал победу, в футболе важно не только качество, но и старание, преданность дело и стремление сыграть на полную катушку и выложить все силы.
Команда, которая пропускает на второй минуте – команда, которая не готова, в том числе психологически, не сконцентрирована.
burberry123
САФ превратил МЮ машину, преемники только разваливают...просто растлели одну из лучших команд Европы. При этом на этой комманде САФа выросло поколение.
03:28
burberry123
С таким составом нужно гнать всех поганым веником за такие матчи
03:24