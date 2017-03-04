Жозе Моуринью: "Если обыграем "Ростов", нужно всерьез задуматься о Лиге Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обозначил цели команды на остаток сезона. По его словам, еще можно побороться за второе место в премьер-лиге и за победу в Лиге Европы, где в 1/8 финала "МЮ" встретится с "Ростовом".

– Первое место в лиге недостижимо, – цитирует Sky Sports Моуринью. – А за второе можно побороться. Лига Европы очень сложна, но это одна из наших целей. Если мы обыграем "Ростов" и выйдем в четвертьфинал, тогда придется всерьез задуматься об этом турнире. Потому что пока мы лишь в числе 16 лучших. В четвертьфинале уже чувствуется близость финала. Тогда придется анализировать перспективы, состав. А сейчас просто играем: от матча к матчу.