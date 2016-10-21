Жозе Моуринью: "Два дня назад Погба был худшим игроком премьер-лиги, а сейчас он просто феноменальный"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (4:1) отметил, что остался доволен игрой полузащитника Поля Погба. В этом поеднике француз забил два мяча.

- Два дня назад Погба был худшим игроком премьер-лиги, а сейчас он просто феноменальный, - приводит ВВС слова Моуринью. - Я доволен его игрой, но ему нужно время. Я работал в Италии и многое знаю об этой стране. Невозможно провести в итальянском футболе четыре года и перестроиться по щелчку пальцев.