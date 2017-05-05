Жозе Моуринью: "Доволен игрой "МЮ", но не результатом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после первого полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:0) отметил, что его команда показала хороший футбол и должна была побеждать более уверенно. По его словам, в ответном поединке "красным дьяволам" будет нужна поддержка домашних трибун.

- Я очень доволен игрой, но не результатом, - приводит ВВС слова Моуринью. - Мы должны были забивать два или три мяча, но в итоге вопрос о победителе противостояния остается открытым. Играли хорошо, но все равно должны настраиваться на домашний матч. Будем надеяться, что "Олд Траффорд" хочет, чтобы мы победили. Потому что, когда он этого хочет, мы побеждаем.

Трансляция матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"