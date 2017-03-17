Жозе Моуринью: "Должны были забивать "Ростову" больше, но у нас много врагов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) отметил, что команда играла на фоне усталости после игры с "Челси" на Кубок Англии в понедельник. По мнению португальца, у "красных дьяволов" много врагов.

- Мы боялись того, что нужно будет играть в дополнительное время, - приводит ВВС слова Моуринью. - Это была трудная игра. У нас много врагов. Обычно ими должны были быть игроки "Ростова", но дело не в них. Трудно играть в понедельник в меньшинстве, сегодня, а потом в воскресенье в 12 часов дня. У нас много врагов.

Кто-то скажет, что мы должны были забивать больше голов, но против нас много вещей. Скорее всего, мы проиграем в воскресенье. Усталость имеет свою цену. Я говорил с делегатом УЕФА в Ростове и сказал, что если кто-то из игроков получит травму, то мы должны получить страховую выплату. Тот, кто решил поставить наши матчи на понедельник и воскресенье, вероятно, думает так же.

В первом тайме мы были свежими, доминировали и создавали моменты. "Ростов" почти не ходил в атаку. Казалось, мы должны забить пару мячей и убить интригу. Но они действовали четко, чтобы не позволить нам это.