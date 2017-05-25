Жозе Моуринью: "Буду счастлив, если Руни останется в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что нападающий Уэйн Руни был готов к финальному матчу Лиги Европы с "Аяксом" (2:0), однако при преимуществе в два гола необходимости усиливать атаку не было. 31-летний англичанин вышел на поле на 90-й минуте, заменив Хуана Мату.

– Руни был готов играть, – приводит BBC слова Моуринью. – Он был нашим серьезным оружием. Но при счете 2:0 необходимости в усилении атаки не было. Вчера я сказал ему, что он может стать ключевым игроком. Он прекрасно может играть за "МЮ" и в следующем сезоне. Это очень важный для нас футболист. Если он останется, я буду счастлив.