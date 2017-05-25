01:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Буду счастлив, если Руни останется в "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что нападающий Уэйн Руни был готов к финальному матчу Лиги Европы с "Аяксом" (2:0), однако при преимуществе в два гола необходимости усиливать атаку не было. 31-летний англичанин вышел на поле на 90-й минуте, заменив Хуана Мату.

– Руни был готов играть, – приводит BBC слова Моуринью. – Он был нашим серьезным оружием. Но при счете 2:0 необходимости в усилении атаки не было. Вчера я сказал ему, что он может стать ключевым игроком. Он прекрасно может играть за "МЮ" и в следующем сезоне. Это очень важный для нас футболист. Если он останется, я буду счастлив.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Генри Морган

Круто! Весь сезон Руни просидел на лавке запасных. И теперь Моуриньо поёт ему дифирамбы! )Вот, впереди World Cup-2018 FIFA, если Руни будет играть так же, как Кержаков в "Зените", то не попадёт даже в расширенную заявку сборной Англии. Руни надо играть. Да и любой здравомыслящий болельщик хочет, чтобы на самом главном турнире в мире были сильнейшие игроки. Руни несомненно один из них. Так что, логично будет, если Руни покинет "МЮ".

01:47

Flamenco

Ты его заставляешь лавку полировать!!! Уйдет и правильно!

01:27