Жозе Моуринью: "Апрель стал ужасным месяцем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что для его команды очень важна Лига Европы. В полуфинале турнира "МЮ" сыграет с "Сельтой".

– Этот матч одинаково важен для обеих команд, – цитирует A Bola Моуринью. – Обе команды проделали большой путь, поэтому желание "Сельты" не меньше нашего. В этом турнире много равных команд. "Сельта" из-за своего положения в чемпионате Испании сделала ставку на Лигу Европы. Они проводят ротацию состава для этого. "Сельта" пожертвовала матчами в чемпионате, выставляя второй состав. Это говорит о высокой ценности Лиги Европы.

У нас было много проблем, потерь, травм. Апрель стал ужасным месяцем, мы провели множество матчей, игроки перегружены. И мы платим за это. Нам придется играть против свежего соперника. Но "МЮ" никогда не выигрывал этот турнир. Важно замкнуть круг и сказать, что мы единственные, кто выигрывал все турниры УЕФА. Это позволило бы вернуться в Лигу чемпионов.

Матч "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 4 мая, начало встречи - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.