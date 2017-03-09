Жозе Моуринью: "1:1 лучше, чем 0:0"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Ростовом" (1:1) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что команда отправляется домой с позитивным результатом. По словам португальского специалиста, болельщики "Ростова" могут рассчитывать на отличный прием в Манчестере, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Мы уезжаем отсюда с позитивным результатом, – подчеркнул Моуринью. - Знали, что будет трудный матч. Теперь нас устроит победа или нулевая ничья, но исход поединка открыт. В целом – позитивный результат.

– Что скажете о ростовских болельщиках?

– Все было отлично, к нам очень хорошо относились с момента прилета. Конечно, зрители поддерживали не нас, но это и должно было быть так. Все было прекрасно в части отношения фанатов, и на поле тоже. Игроки боролись за каждый мяч, но с уважением друг к другу. Ждем ростовских фанатов на "Траффорде", они могут рассчитывать на отличный прием.

– Гол на выезде дает вам перевес?

- Конечно, 1:1 лучше чем 0:0, но исход поединка не решен. Ростов имеет опыт больших матчей, для них не проблема сыграть на "Траффорде". И они играют в воскресенье против "Терека", а мы в понедельник против "Челси". У них будет немного больше отдыха. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это нас мотивирует.