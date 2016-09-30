13:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жоаузинью, Кришито и Тотти - в символической сборной недели в Лиге Европы

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью и защитник "Зенита" Доменико Кришито вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер турнира. Хавбек "Краснодара" в матче с "Ниццей" (5:2) отметился дублем и голевой передачей, а Кришито забил и сделал результативный пас в игре с АЗ (5:0).

Сборная недели в Лиге Европы: Ватерман (АПОЭЛ, Кипр) – Мартина ("Саутгемптон", Англия), Хеведес ("Шальке", Германия), Кришито ("ЗЕНИТ", Россия) – Бэйли ("Генк", Бельгия), Марсело Диас ("Сельта", Испания), Кадлец ("Спарта", Чехия), Шенбахлер ("Цюрих", Швейцария) – Тотти ("Рома", Италия), Жоуазинью ("КРАСНОДАР", Россия), Килдафф ("Дандолк", Ирландия).

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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