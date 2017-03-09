21:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жигулев – в старте "Краснодара" на матч против "Сельты"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты". С первых минут у "быков" на поле появится Илья Жигулев - первый воспитанник академии краснодарского клуба, с которым был подписан профессиональный контракт. Для 21-летнего хавбека это будет третья игра за основной состав и первый выход в стартовом составе.

"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Налду, Гранквист, Рамирес – Жигулев, Газинский, Перейра – Подберезкин, Вандерсон, Классон.

Запасные: Адамов, Синицын, Торбинский, Мамаев, Лаборде, Жоаузинью, Петров.

Трансляция матча "Сельта" – "Краснодар"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/260351/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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