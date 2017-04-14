Жереми Морель: "Поведение фанатов перед матчем - это позор"

Защитник "Лиона" Жереми Морель после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отметил, что результат поединка закономерен, несмотря на то, что французы забили два мяча в самом конце поединка. Также он выразил сожаление поведением фанатов, которые устроили беспорядки перед началом встречи. Из-за этого игру задержали на 45 минут.

- В конце матча нам улыбнулась удача, - приводит L'Equipe слова Мореля. - В первом тайме мы вели себя робко, но после перерыва показали свои лучшие качества. С учетом того, что происходило на поле во втором тайме, результат закономерен.

То, что происходило перд матчем, - это просто позор. Жаль, что такое происходит. Если такое будет повторяться, то на стадионе останется только один фанатский сектор.