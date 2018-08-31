Жеребьевка Лиги Европы для "Зенита". Мнение эксперта

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что команда Сергея Семака попала в непростую группу в Лиге Европы. По итогам жеребьевки сине-бело-голубые попали в группу C к "Копенгагену", "Бордо" и "Славии".

- Будет непросто, нет левых команд, - сказал Рапопорт. - Все соперники очень крепкие, с именами. Однозначно будет тяжелее, чем в прошлом году. Взять ту же "Славию" - с чехами мы всегда тяжело играем. Это непростая жеребьевка. Нет явных аутсайдеров, это показатель. Из третьей корзины попался сильный "Бордо", из четвертой - непростая "Славия". С "Копенгагеном" где-то повезло, ведь там были посильнее команды. Словом, у "Зенита" группа посерьезнее, чем у "Краснодара" и "Спартака". У них по три команды будут претендовать на две путевки, а у нас все четыре. Но "Зенит" все равно всех сильнее, должен выходить в плей-офф. Если не получится, даже не знаю, что тогда будет. (Игорь НОВИКОВ)