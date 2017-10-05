Женская сборная Экваториальной Гвинеи отстранена от отбора на чемпионат мира-2019

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в квалификации чемпионата мира 2019 года, информирует пресс-служба организации. Причиной этому стала фальсификация документов.

В результате расследования выявилось, что в матчах отборочного турнира Олимпийских игр-2016 принимали участие игроки, не имевшие права выходить на поле в составе сборной.

Федерация футбола Экваториальной Гвинеи оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков. Футболистки, виновные в подделывании документов, дисквалифицированы на 10 матчей.