Жан-Виктор Макенго: "Матч с "Локомотивом" - нечто особенное для "Ниццы"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Виктор Макенго перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" признался, что команда будет очень мотивирована. Также он добавил, что "орлята" постараются сделать все, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

– Это большая игра, – цитирует пресс-служба клуба Макенго. – Мотивация огромная. Как всегда, но, может быть, немного больше, потому что еврокубки – нечто особенное. Двойное противостояние с матчами дома и на выезде – у вас нет права на ошибку, и это еще более стимулирует. Четверг будет сложным, а потом надо будет играть на выезде в сложных условиях. Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти в пллей-офф как можно дальше.

Напомним, матч "Ницца" – "Локомотив" состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.