Жан-Мишель Олас: "Условная дисквалификация - справедливое решение"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас назвал справедливым решением дисциплинарного комитета УЕФА условно отстранить французский клуб и "Бешикташ" от еврокубков со следующего сезона на 2 года. На прошлой неделе перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы большое число поклонников французского клуба выбежало на поле из-за того, что их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты стамбульцев.

- Это справедливое решение, - цитирует пресс-служба клуба Оласа. - Уважаем его. Если честно, мы были удивлены поведением некоторых наших фанатов. Теперь нам придется тщательнее контролировать то, кому продаются билеты. Также за нами теперь будут больше следить. Но нужно нести ответственность за случившееся. Это наказание заставит клубы вести себя безупречно. Мы были организаторами матча, поэтому автоматически несем ответственность за случившееся.