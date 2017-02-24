Жан-Мишель Олас: "Один игрок "Лиона" хотел бы сыграть в 1/8 финала с "МЮ", но лучше встретиться с ним в финале"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас похвалил игроков, тренера и болельщиков после победы над "АЗ" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Также он отметил, что внимательно будет следить за жеребьевкой 1/8 финала, которая состоится сегодня в 15.00 по московскому времени.

- Играть, когда думаешь, что первого матча было достаточно для прохода дальше, еще сложнее, - цитирует пресс-служба клуба Оласа. - Поздравляю всех игроков, которым удалось оставаться сосредоточенными и тренера, сделавшего правильную ротацию состава. Гол Уссема Ауара был классным, полным мастерства и показывающим, что наша академия полна самородков. Поздравляю также болельщикам, которые были хороши сегодня. Это прекрасный вечер, который показывает, что "Лион" имеет амбиции. У нас есть шанс закончить сезон в тройке лидеров в лиге 1 и выиграть Лигу Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать это. Команда имеет большую наступательную мощь.

Думал ли мы о жеребьевке? Нет. Один игрок нашего состава бы рад сыграть против "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала, но лучше с "МЮ" встретиться в финале (улыбается). Есть еще много хороших команд в этом турнире. Будем следить внимательно за жеребьевкой.