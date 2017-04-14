Жан-Мишель Олас: "Некоторые фанаты приехали на матч из Германии"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отметил, что некоторые турецкие фанаты, организовавшие беспорядки на трибунах, приехали на игру из Германии. По его словам, это противоречит правилам проведения матчей. Ранее Олас призвал УЕФА провести ответный поединок между командами в Стамбуле без зрителей.

- Некоторые болельщики "Лиона" получили серьезные травмы, - приводит L'Equipe слова Оласа. - Фанаты, которые устроили беспорядки, были хорошо организованы. Некторые приехали на матч из Германии, хотя их не должно быть здесь. Но кто-то продал им билеты. Я думал, что игра не состоится, и это было бы катастрофой для "Лиона". Но мы смогли убедить болельщиков, что игру нужно провести.