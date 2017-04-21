Жан-Мишель Олас: "Моуринью хочет сыграть с "Лионом" в полуфинале"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас рад, что его команда по пенальтии обыграла "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы. Также он отметил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет в полуфинале сыграть с французским коллективом.

- Выход в полуфинал Лиги Европы - огромная гордость, - цитирует L'Equipe Оласа. - Сегодня мы боролись против себя, против "Бешикташа" и против событий. Также "Лион" испытывает огромное облегчение. Хочу снять шляпу перед УЕФА за то, что игра прошла в почти нормальных условиях. Также благодарю "Бешикташ". То, что "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а "Лион" - в полуфинал Лиги Европы показывает, что чемпионат Франции нужно уважать.

Что касается жеребьевки, то у меня нет предпочтений. Я просто счастлив. У меня нет желания давать прогнозы, но я уверен, что Жозе Моринью очень хочет встретиться с "Лионом". Тем не менее, думаю, что можно эту встречу отложить и до финала.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Бешикташ" - "Лион"