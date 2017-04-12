Жан-Мишель Олас: "Матч с "Бешикташем" в Турции не жестче, чем с "Бастией"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас не считает, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Бешикташем" в Турции будет более сложным, чем любая другая игра. Отметим, что в ближайший четверг французы принимают турецкую команду на своем поле.

– Мы должны перестать говорить о том, что матч с "Бешикташем" на выезде будет особенно сложным, – цитирует Le Figaro Оласа. – Самый сложный всегда ближайший матч. Я знаю прекрасный стадион "Бешикташа". Знаю многих людей, которые там играли. Это не такая жесткая игра, как с "Бастией" на выезде, например. Конечно, там своя атмосфера. Но и на нашей арене она есть. Мы не должны бояться. Матч в Турции будет не сложнее, чем в Риме.