Жан-Мишель Олас: "Лион" сыграет в финале Лиги Европы в следующем сезоне"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что его команда выйдет в финал Лиги Европы в следующем сезоне. Вчера "ткачи" выиграли у "Акяса" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:1), но неделю назад проиграли (1:4), поэтому вылетели из турнира.

- "Лион" разочарован, но футбол приносит большую радость и большое разочарование, - цитирует L'Equipe Оласа. - В ответном матче против "Аякса" мы увидели отличную команду "Лиона". Можно сожалеть о поражении неделю назад, но можем гордиться тем, что мы увидели сильную команду в ответной встрече. Нужно помнить об этом прекрасном евросезоне, сыграем в финале Лиги Европы через год. Этот сезон можно считать успешным. Конечно, все могло бы быть лучше, "Лион" мог выйти в финал Лиги Европы и выиграть его. Тем не менее, считаю, что победит "Аякс".

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"