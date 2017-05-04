Жан-Мишель Олас: "Лион" может совершить подвиг в следующий четверг"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас уверен, что его команде по силам отыграться в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с "Аяксом". Первая встреча в Амстердаме вчера завершилась победой голландского коллектива (4:1).

- Как мне кажется, "Лиону" удалось показать некоторые хорошие вещи, но не достаточно, - цитирует L'Equipe Оласа. - Однако нужно понимать, что есть еще ответная игра и надежда. В Амстердаме у нас были возможности, которые мы не смогли преобразовать в забитые мячи. Я убежден, в следующий четверг подвиг возможен.

Трансляция матча "Аякс" - "Лион"