"Зениту" могут достаться "Лацио" или "Галатасарай". "Краснодару" - "Арсенал", "Челси", "Наполи" или "Интер"

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на "сеяных" и "несеяных". В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов (лучшие из занявших третьи места). А "несеяные" - это 12 вторых команд и еще четыре бывших участника ЛЧ-2018/19.
По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (например, "Краснодар" и "Севилья"), а также представители одной и той же страны ("Зенит" и "Краснодар"). Кроме того, по разным парам разведут российские и украинские клубы.
"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные - дома.
Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:
первые матчи - 14 февраля,
ответные - 21 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда - 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи - на 11 и 18 апреля, полуфиналы - на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку. (Александр Бобров)
"Сеяные"
"Айнтрахт" Ф (Германия)
"Арсенал" (Англия)
"Байер" (Германия)
"Бетис" (Испания)
"Вильярреал" (Испания)
"Генк" (Бельгия)
"Динамо" З (Хорватия)
"Динамо" К (Украина)
"Зальцбург" (Австрия)
"Зенит" (Россия)
"Севилья" (Испания)
"Челси" (Англия)
"Бенфика" (Валенсия)
"Интер" (Италия)
"Наполи" (Италия)
"Несеяные"
БАТЭ (Белоруссия)
"Краснодар" (Россия)
"Лацио" (Италия)
"Мальме" (Швеция)
"Рапид" В (Австрия)
"Ренн" (Франция)
"Славия" Пр (Чехия)
"Спортинг" (Португалия)
"Фенербахче" (Турция)
"Цюрих" (Швейцария)
"Селтик" (Шотландия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Брюгге" (Бельгия)
"Виктория" Пл (Чехия)
"Галатасарай" (Турция)
"Шахтер" (Украина)