"Зениту" могут достаться "Лацио" или "Галатасарай". "Краснодару" - "Арсенал", "Челси", "Наполи" или "Интер"

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на "сеяных" и "несеяных". В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов (лучшие из занявших третьи места). А "несеяные" - это 12 вторых команд и еще четыре бывших участника ЛЧ-2018/19.

По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (например, "Краснодар" и "Севилья"), а также представители одной и той же страны ("Зенит" и "Краснодар"). Кроме того, по разным парам разведут российские и украинские клубы.

"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные - дома.

Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:

первые матчи - 14 февраля,

ответные - 21 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда - 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи - на 11 и 18 апреля, полуфиналы - на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку. (Александр Бобров)

"Сеяные"



"Айнтрахт" Ф (Германия)

"Арсенал" (Англия)

"Байер" (Германия)

"Бетис" (Испания)

"Вильярреал" (Испания)

"Генк" (Бельгия)

"Динамо" З (Хорватия)

"Динамо" К (Украина)

"Зальцбург" (Австрия)

"Зенит" (Россия)

"Севилья" (Испания)

"Челси" (Англия)

"Бенфика" (Валенсия)

"Интер" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Несеяные"



БАТЭ (Белоруссия)

"Краснодар" (Россия)

"Лацио" (Италия)

"Мальме" (Швеция)

"Рапид" В (Австрия)

"Ренн" (Франция)

"Славия" Пр (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

"Фенербахче" (Турция)

"Цюрих" (Швейцария)

"Селтик" (Шотландия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Брюгге" (Бельгия)

"Виктория" Пл (Чехия)

"Галатасарай" (Турция)

"Шахтер" (Украина)