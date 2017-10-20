"Зенит" заработал более 8 миллионов евро в Лиге Европы

По итогам выступления в розыгрыше Лиги Европы-2016/17 "Зенит" заработал 8 миллионов 141 тысячу 422 евро, информирует пресс-служба УЕФА. В минувшем сезоне сине-бело-голубые выиграли в шести из восьми матчей, проведенных на турнире. Петербуржцы дошли до стадии 1/16 финала, где уступили "Андерлехту".

Другой российский клуб – "Краснодар" заработал 7 миллионов 223 тысячи 467 евро. "Быки" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где проиграли "Сельте".

Наибольшую сумму в минувшем сезоне в данном турнире заработал "Манчестер Юнайтед", который стал обладателем трофея, обыграв "Аякс" (2:0). "Красные дьяволы" получили 44 миллиона 503 тысячи 170 евро. Амстердамцы же заработали 16 миллионов 194 тысячи 703 евро.