"Зенит" вылетел в Норвегию на ответный матч с "Мольде"

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Норвегию на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". Состав, в котором питерцы отправились на игру, не называется.

В первом матче российский клуб одержал победу со счетом 3:1. Вторая игра состоится завтра, 30 августа, в Мольде на арене "Aker Stadion" (начало – 20.00 по московскому времени).