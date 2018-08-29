13:22 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" вылетел в Норвегию на ответный матч с "Мольде"


"Зенит" на официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Норвегию на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". Состав, в котором питерцы отправились на игру, не называется.

В первом матче российский клуб одержал победу со счетом 3:1. Вторая игра состоится завтра, 30 августа, в Мольде на арене "Aker Stadion" (начало – 20.00 по московскому времени).

Мольде - Зенит

 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-29-zenit-otpravilsya-v-norvegiyu.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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