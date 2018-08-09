"Зенит" в восьмой раз пропустил четыре гола в еврокубках

В матче против минского "Динамо" санкт-петербургский "Зенит" в восьмой раз за время выступления в еврокубках пропустил четыре мяча.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы завершился со счетом 4:0 в пользу белорусского клуба.

В Кубке УЕФА сине-бело-голубых больше трех раз огорчали дрезденское "Динамо" (1:4), "Брюгге" (0:5), "Штутгарт" (0:5) и "Севилья" (1:4). В Лиге Европы – португальский "Насьонал" (3:4), а в Лиге чемпионов "Аустрия" (1:4) и дортмундская "Боруссия" (2:4).

Ответная встреча команд пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.