"Зенит" - в первой корзине Лиги Европы, "Локомотив" - во второй

После завершения матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы стал известен состав участников группового турнира. 48 команд в пятницу будут разбиты на 12 групп по 4. Перед жеребьевкой клубы распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу.

"Зенит" имеет второй рейтинг среди всех клубов после "Арсенала", питерцы попали в первую корзину. "Локомотив" оказался во второй дюжине команд.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

1-я корзина: "Арсенал" (Англия), "Зенит" (Россия), "Лион" (Франция), "Динамо" К (Украина), "Вильярреал" (Испания), "Атлетик" (Испания), "Лацио" (Италия), "Милан" (Италия), "Виктория" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Копенгаген" (Дания), "Брага" (Португалия);

2-я корзина: "Стяуа" (Румыния), "Лудогорец" (Болгария), БАТЭ (Белоруссия), "Эвертон" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Марсель" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Маккаби" Т-А (Израиль), "Локомотив" (Россия), "Аустрия" В (Австрия), "Герта" (Германия), "Ницца" (Франция);

3-я корзина: "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Кельн" (Германия), "Риека" (Хорватия), "Гимарайнш" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Русенборг" (Норвегия), "Шериф" (Молдавия), "Хапоэль" Б-Ш (Израиль);

4-я корзина: "Аполлон" (Кипр), "Истанбул ББ" (Турция), "Коньяспор" (Турция), "Витесс" (Голландия), "Славия" П (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Скендербеу" (Албания), "Злин" (Чехия), АЕК (Греция), "Лугано" (Швейцария), "Вардар" (Македония), "Эстерсунд" (Швеция).