"Зенит" в Минске организовал тоннель для именинника Смольникова

Игроки "Зенита" тоннель для защитника Игоря Смольникова, который сегодня, 8 августа, отмечает 30-летие. Традиционный "обряд" питерцы провели на домашне стадионе минского "Динамо", где команды завтра проведут первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Напомним, ответная встреча между российским и белорусским клубами пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)