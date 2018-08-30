"Зенит" в матче с "Мольде" поддержат 160 болельщиков

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" "Зенит" поддержат 160 болельщиков, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Всего на этой встрече ожидается до 6 тысяч зрителей.
Первый матч между этим клубами завершился победой петербуржцев со счетом 3:1.
"Мольде" – "Зенит": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,
онлайн-трансляция в 20.00 (мск)
Опрос
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-30-molde-zenit-na-matche-ozhidaetsya-do-6-000-zriteley.htm