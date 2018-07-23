"Зенит" в Лиге Европы встретится с ДАК или минским "Динамо"

Определился соперник "Зенита" по третьему отборочному раунду Лиги Европы. Им станет победитель матча между словацким ДАК или белорусским "Динамо".

Игра "Динамо" - ДАК состоится 26 июля, ответный матч ДАК - "Динамо" - 2 августа.

Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная - 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.

Еще один российский клуб "Уфа" в случае победы во втором раунде над "Домжале" сыграет с венгерским "Гонведом" или люксембуржским "Прогресом".

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы