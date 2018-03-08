"Зенит" в игре с "Лейпцигом" поддержат до 650 болельщиков

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что клуб в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" поддержат до 650 болельщиков. Всего на игре в Лейпциге ожидается 16 тысяч зрителей.

Матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.