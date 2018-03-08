"Зенит" в игре с "Лейпцигом" поддержат до 650 болельщиков

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что клуб в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" поддержат до 650 болельщиков. Всего на игре в Лейпциге ожидается 16 тысяч зрителей.
Матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Опрос
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-08-segodnya-zenit-provedet-sotyy-match-v-lige-evropy-kubke-uefa.htm
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:30
баламошка
А где 15 лямов?) Бугага. На Спартак в несколько раз больше на выезд ездит, но ВЦИОМ рузруливает по своему)
14:37