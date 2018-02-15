"Зенит" в день матча с "Селтиком" напомнил о победе над "Бенфикой"

"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (3:2), который состоялся ровно шесть лет назад - 15 февраля 2012 года. В той встрече в составе питерцев дублем отметился Роман Широков, еще один мяч на счету Сергея Семака.

Несмотря на победу в первой игре, сине-бело-голубые не смогли выйти в 1/4 финала главного еврокубкового турнира - в ответной игре они уступили лиссабонцам (0:2).

Отметим, что сегодня "Зенит" проведет перый официальный матч в 2018 году. Команда Роберто Манчини в Глазго встретится с "Селтиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.